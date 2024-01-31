"سدايا" تنظّم ورشتَيْن حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وأدواته لتحقيق الاستدامة

واستعرضت الورشةُ الثانية بعنوان "أدوات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي"، والتي عقدت في مقرّ الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مشاركة دول مجلس التعاون عن تجاربها في الذكاء الاصطناعي ودور أخلاقيات الذكاء الاصطناعي فيها، كما قدّم ممثل منظمة اليونسكو عرضًا عن أداة جاهزية أخلاقيات الذكاء الاصطناعي المطورة من قبل المنظمة، وأعرب عن رغبة المنظمة في دعم الدول المهتمّة في التقديم، والمشاركة في تطبيق هذه الأداة، وشارك في هذه الورشة "31" مختصًّا و"12" جهة من دول المجلس الست.