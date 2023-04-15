1117 شكوى بالمدينة ومكة تتعلّق بالضيافة تلقّتها وزارة السياحة في رمضان

ومع بداية العشر الأواخر من شهر رمضان، أكدت الوزارة رفع طاقة العمل في غرف العمليات التي أنشأتها خصيصًا لهذا الغرض في كلٍّ من مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ ما نتج عنه زيادة الجولات التفتيشية التي تجاوزت 2,057 جولة حتى حينه، وذلك في إطار حرص الوزارة للتحقّق وضمان رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.