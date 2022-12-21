لسدّ فجوة التشوه البصري.. "الهيئة الملكية لمدينة مكة" ترسم خارطة طريق "مشروع الأحياء المطورة"

بتَوجيه قيادة المملكة الرشيدة -حفظها الله- تعمل الهيئة الملكيَّة لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على سدِّ فجوة التشوّه البصري من خلال التهيئة العمرانية لأحياء مدينة مكة المكرمة تحت مظلة مشروع الأحياء المطورة.
ويهدف مشروع الأحياء المطورة في مدينة مكة المكرمة لسد فجوة التشوه البصري، لتصل مدينة مكة إلى أفضل الخدمات اللوجستية والتصاميم العمرانية الحديثة والمحافظة على المواقع التاريخية.
وتضمنت خارطة طريق العمل التي نشرتها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ تطوير وتحسين التخطيط والحفاظ على الطابع الحضري وتحسين جودة الحياة لجميع شرائح سكان مدينة مكة المكرمة، إذ تعد هذه الركيزة أحد الركائز الإستراتيجية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.