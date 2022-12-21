لسدّ فجوة التشوه البصري.. "الهيئة الملكية لمدينة مكة" ترسم خارطة طريق "مشروع الأحياء المطورة"

وتضمنت خارطة طريق العمل التي نشرتها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ تطوير وتحسين التخطيط والحفاظ على الطابع الحضري وتحسين جودة الحياة لجميع شرائح سكان مدينة مكة المكرمة، إذ تعد هذه الركيزة أحد الركائز الإستراتيجية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.