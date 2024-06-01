حاج ماليزي ينال حُسن الخاتمة مُحرمًا في صحن الحرم

وكانت زوجته "فوزية"، التي رافقته في هذه الرحلة، حاضرة لتشهد هذه اللحظة المؤثرة، حينها رجعت بشريط الذاكرة إلى الخلف يومًا واحدًا فقط، وتذكرت حديثهما بالأمس وهما في طريقهما متوجهين من منزلهما إلى مطار كوالالمبور للمغادرة إلى مطار جدة؛ إذ أشار زوجها إلى القبور متسائلاً عن أحوال أهلها الآن، فتعجبت من سؤاله، ولكنها أجابته بترك ذلك، والتفكر في رحلتهما المباركة إلى الحج، قائلة له: "نحمد الله أننا ذاهبون إلى الحج، ولا ندري هل نعود أم لا يا زوجي"، ولكنها كانت تعتقد جازمة أن زوجها في داخل قلبه طلب حُسن الخاتمة، وأن يتوفاه الله في بيته العتيق، وقد حقق الله أمنيته.