فريق "إغاثي الملك سلمان" يطلع على سير أعمال ترميم مبنى روضة الإبداع بعدن

كما راجع العيادات 2.711 شخصًا خلال شهر أكتوبر 2022م، حيث استقبلت عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 472 مريضًا، وقسم الطوارئ 303 مستفيدين، وعيادة الباطنية 486 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 39 حالة، كما تم صرف الأدوية لـ 1.336 فردًا، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد 75 مستفيدًا، إضافة إلى عدة مستفيدين من عيادة التوعية والتثقيف.