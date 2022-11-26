فريق "إغاثي الملك سلمان" يطلع على سير أعمال ترميم مبنى روضة الإبداع بعدن

اطلع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، على سير أعمال الترميم في مبنى روضة الإبداع بمديرية دار سعد في محافظة عدن الذي يجري إعادة ترميمها ضمن مشروع دعم التعليم في اليمن الممول من المركز.
وذكر مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة بعدن صالح الذيباني أن المركز يعمل على تنفيذ مشاريع وبرامج تدعم تعزيز دور المؤسسات في تحسين الخدمات المقمة للمحتاجين.
ولفت إلى أن مشروع دعم التعليم في اليمن الذي ينفذ حاليا سيعمل على إعادة ترميم عدد من المدارس في محافظتي عدن وحضرموت .
كما أشادت مديرة روضة الإبداع سميرة أحمد ناصر بتدخل مركز الملك سلمان للإغاثة لإعادة ترميم مبنى الروضة، وكذلك استهداف التلاميذ بكسوة وحقائب دراسية .
ويهدف المشروع إلى توفير الوصول الآمن للتعليم لـ 11.586 طالبًا من خلال تأهيل 23 مدرسة بمحافظات عدن، حجة، حضرموت، المهرة، إضافة إلى توزيع الزي والحقيبة المدرسية للطلاب.
ويأتي ذلك في إطار حرص مركز الملك سلمان للإغاثة على مواصلة دعم العمل الإغاثي والإنساني والتنموي في مختلف المحافظات للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
إلى ذلك، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.
وشهدت الفترة من 2 حتى 8 نوفمبر 2022م، في محافظة حجة ضخ 5.995.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 689.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ 37 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين .
وفي محافظة صعدة، تم ضخ 70.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 70.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وقد استفاد من تلك الخدمات 44.757 فرداً .
من ناحية أخرى، واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.
كما راجع العيادات 2.711 شخصًا خلال شهر أكتوبر 2022م، حيث استقبلت عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 472 مريضًا، وقسم الطوارئ 303 مستفيدين، وعيادة الباطنية 486 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 39 حالة، كما تم صرف الأدوية لـ 1.336 فردًا، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد 75 مستفيدًا، إضافة إلى عدة مستفيدين من عيادة التوعية والتثقيف.
وفي الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 258 مريضًا، كما نُفذت 6 أنشطة للتخلص من النفايات .