عنب "بني سعد".. لذةٌ في الطعم وشُهرةٌ واسعة.. "سبق" مع "يا زارعين العنب"

وأشار الى أن هناك العديد من المشاكل كعدم توفر الأيدي العاملة، ومنع الباعة المتجولين من البيع، وهم مواطنون وبإمكانهم بيع منتجاتهم من سياراتهم، بعيدًا عن سوق الفواكه والخضار، والذي زاد (الطين بِلة)، كذلك غلاء أسعار الوايتات (صهاريج المياه) التي تصل في فصل الصيف إلى ثلاثمائة ريال للوايت الذي حمولته أحد عشر طنًا، فيا ليت الجهات المعنية تنشئ خزانات، وأشياب في السحن بني سعد لسد حاجة المزارعين، والسكان والزوار، خصوصًا أنّ المنطقة أصبحت منطقةً سياحية جذابة يقصدها الزوار من الداخل والخارج؛ لما أودعهُ الله فيها من جمال الطبيعة، ونقاوة الهواء، ولما تتمتع به من معالمٍ وآثار، وحكومتنا الرشيدة لم تألُ جهدًا في خدمة المواطن ولله الحمد.