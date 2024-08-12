أين "سقف السعودية"؟ وما المحافظات الأكثر ارتفاعاً؟.. تفاصيل يكشفها "المسند"

وتابع: "عليه يمكن القول إن مركز السودة هو أعلى مستوطنة بشرية في السعودية، يليه مركز بللحمر 2460م، ثم بللسمر 2450م، في حين أن أعلى قمة جبلية في السعودية هي قمة جبل السودة، حيث يصل ارتفاعها إلى نحو 3,015م، تليه قمة جبل فرواع في محافظة الحرجة بمنطقة عسير، ويبلغ ارتفاعها نحو 3,004م".