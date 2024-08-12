أين "سقف السعودية"؟ وما المحافظات الأكثر ارتفاعاً؟.. تفاصيل يكشفها "المسند"

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ عن الموقع الذي يقع فيه سقف السعودية، مشيراً إلى المدن والمحافظات السعودية الأكثر ارتفاعاً عن مستوى سطح البحر.
وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه قام باختيار مجموعة من النقاط الجغرافية من وسط المدن والمحافظات الواقعة فوق جبال السروات؛ لتحديد الأكثر ارتفاعاً فوق مستوى سطح البحر، وتجاهل عمداً المراكز والقرى لصعوبة تتبعها.
وأضاف: يعتقد بعض الناس أن مدينة أبها هي الأعلى، لكن الحقيقة أن محافظة سراة عبيدة 2360م، ومحافظة الحرجة 2280م، ومحافظة النماص 2200م، وتتفوق عليها بمتوسط ارتفاعها فوق سطح البحر، مقارنة بمتوسط ارتفاع مدينة أبها الذي يبلغ نحو 2150م، على وجه التقريب.
وأردف: "هذه المقارنة تتعلق بوسط المدن والمحافظات، وليست بالقمم الجبلية المتاخمة لها، أما قبة السعودية وسقفها بلا منازع، فيمثله مركز السودة بمتوسط ارتفاع بلغ 2760م".
وتابع: "عليه يمكن القول إن مركز السودة هو أعلى مستوطنة بشرية في السعودية، يليه مركز بللحمر 2460م، ثم بللسمر 2450م، في حين أن أعلى قمة جبلية في السعودية هي قمة جبل السودة، حيث يصل ارتفاعها إلى نحو 3,015م، تليه قمة جبل فرواع في محافظة الحرجة بمنطقة عسير، ويبلغ ارتفاعها نحو 3,004م".
واختتم يقول: "هذا جهد المُقل، والعمل في تقصّي المعلومات الرقمية في هذا المجال مضنٍ، ويحتاج إلى تقنيات متقدّمة ومتخصّصة، والقائمة قابلة للتعديل والتصحيح، والله أعلم".