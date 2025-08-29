القبض على مقيم لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود في الباحة

قبضت شرطة منطقة الباحة على مقيم من الجنسية المصرية؛ لنقله في مركبته مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية. وقد جرى إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية، حيث أُحيل المخالف إلى جهة الاختصاص، والمقيم الناقل إلى النيابة العامة.
وأكد الأمن العام أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى مصادرة وسيلة النقل أو السكن المستخدم للإيواء، والتشهير به.
وأوضح أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، وعلى الرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدًا أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المُبلّغ.