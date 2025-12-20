مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم ينقذ شاب تعرض لحادث مروري من الشلل المحتم بجراحتين معقدتين

وقال د. مسعود أن المصاب وهو شاب يبلغ من العمر"24" عاماً، تلقى الاسعافات الأولية بالطوارئ ووضع على التنفس الاصطناعي مباشرة، وخضع لفحوصات دقيقة بعدما طرأ استقرار نسبي على حالته، حيث أظهرت الأشعة المقطعية Ct-scan والرنين المغناطيسي Mri وجود كسر مركب بالفقرة العنقية رقم "7"، وانزلاق غضروفي حاد وضغط على النخاع الشوكي، مع شلل في الأطراف العلوية ابتداءً من العصب رقم "7" وإلى الأسفل، وأجريت له عمليتين، تم في الأولى إزالة الفقرة العنقية السابعة المتهشمة بالكامل، والاستعاضة عنها بأخرى صناعية وتثبيتها بصفيحة وبراغي، في تدخل طبي نادر من الجهة الأمامية، وبإمكانيات كبيرة وفريق طبي متميز، واستمرت العملية لـ"5" ساعات، وأعيد إلى العناية المركزة ووضع على التنفس الاصطناعي وبعد مرور "72" ساعة وتحسن حالته، نقل إلى غرفة العمليات مجدداً، وخضع لعملية جراحية أخرى استمرت "3" ساعات، وتم فيها إزالة الكسور المتبقية خلف العمود الفقري، وكذلك تحرير النخاع الشوكي من الضغط، تثبيت العمود الفقري ببراغي وقضبان معدنية من الفقرة العنقية 5 و6، على الفقرة الصدرية 1 و2، جرى الدخول في هذه المرة من الخلف، ونقل المصاب مجدداً العناية المركزة ووضع التنفس الاصطناعي لمدة "48" ساعة أخرى، ومع تقدم حالته، قام الفريق الطبي بتخفيف التخدير والتنفس الاصطناعي تدريجياً بطريقة تسمى weaning، وبعد "72" ساعة استفاق وبدأ في تحريك يديه، وأُحِيل إلى غرفة التنويم، واستمر تحسنه إلى أن غادر المستشفى بعد أسبوعين من العملية مشياً على قدميه مع بعض المعاونة.