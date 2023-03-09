منتدى "البركة" يُنظِّم الدورة 43 تحت عنوان "الاقتصاد الإسلامي وأصالة الاستدامة"

يُذكر أن "منتدى البركة" أكبر منصة عالمية سنوية للاقتصاد الإسلامي، وهي مؤسسة رائدة، بدأت فكرتها تطورًا طبيعيًّا لـ"ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي"، التي يمتدّ تاريخها لأكثر من أربعين عامًا منذ انطلاقها عام 1981، وهي بمنزلة حجر الزاوية في تطوير العمل الاقتصادي الإسلامي في العالم من الناحيتين الفقهية والفنية، وتستند رؤيتها إلى أن تكون المرجع الأول للباحثين في الاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم، فيما تتمحور رسالتها في العمل على تطوير المحتوى المعرفي للاقتصاد الإسلامي.