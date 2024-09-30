72 ساعة من الهطولات والبرد.. فرص الأمطار تتسع وتواعد هذه المناطق

تُشير آخر مُخرجات النمذجة الحاسوبية إلى ارتفاع واتساع فرص الأمطار الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة ابتداءً من الاثنين وحتى يوم الأربعاء.
وبالرغم من التراجع الكبير على فرص الأمطار مطلع الأسبوع، إلا أن هذه الفُرص سترتفع مُجدداً وبشكل تدريجي ابتداءً من يوم الإثنين، بحيث تتكاثر السحب على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة، وتهطل زخات من الأمطار، تصبح أكثر شدة وغزارة وشمولية يوم الثلاثاء، وتترافق بحدوث البرق والرعد وزخاتٍ من البَرَد، وفق موقع "طقس العرب".
كما تُشير التوقعات إلى عودة تراجع فرص الأمطار عن المنطقة ابتداءً من يوم الخميس مع بقاء الفرصة واردة لظهور بكميات محدودة من السحب الركامية وهطول زخات محلية من الأمطار والله أعلم.