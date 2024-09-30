72 ساعة من الهطولات والبرد.. فرص الأمطار تتسع وتواعد هذه المناطق

وبالرغم من التراجع الكبير على فرص الأمطار مطلع الأسبوع، إلا أن هذه الفُرص سترتفع مُجدداً وبشكل تدريجي ابتداءً من يوم الإثنين، بحيث تتكاثر السحب على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة، وتهطل زخات من الأمطار، تصبح أكثر شدة وغزارة وشمولية يوم الثلاثاء، وتترافق بحدوث البرق والرعد وزخاتٍ من البَرَد، وفق موقع "طقس العرب".