"ابن الجوزي" للموهوبين تُحقق المركز الأول في "البحث العلمي" لبطولة الفيرست ليغو الدولية

حققت مدرسة ابن الجوزي للموهوبين بمدينة ينبع الصناعية، المركز الأول في بطولة الفيرست ليغو الدولية المفتوحة للروبوت بدولة المغرب 2023 في مسار "البحث العلمي"، ومتفوقة على ٦٦ فريقًا من أكثر من ٥٠ دولة شاركت في هذه البطولة.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة FIRST هي منظمة عالمية غير ربحية؛ هدفها إلهام الشباب ليصبحوا قادة ومخترعي العلوم والتقنية؛ من خلال إشراكهم في البرامج المثيرة والتجريبية والموجهة والمشاريع التي تقوم بتدريس مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) وإلهام الابتكار.
ويُعد هذا الإنجاز ثمرةً لتميز مدارس الهيئة الملكية بينبع، التي يقف خلفها قيادات الهيئة الملكية ورجال التعليم وكوادر بشرية تبذل جهودًا كبيرة للمنافسة في المحافل الدولية، وسعيًا من الهيئة الملكية لتحقيق رؤية 2030 في كل المجالات والتي من أهمها تنمية القدرات البشرية لتمكين المواطن من المنافسة عالميًّا.