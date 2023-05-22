"ابن الجوزي" للموهوبين تُحقق المركز الأول في "البحث العلمي" لبطولة الفيرست ليغو الدولية

ويُعد هذا الإنجاز ثمرةً لتميز مدارس الهيئة الملكية بينبع، التي يقف خلفها قيادات الهيئة الملكية ورجال التعليم وكوادر بشرية تبذل جهودًا كبيرة للمنافسة في المحافل الدولية، وسعيًا من الهيئة الملكية لتحقيق رؤية 2030 في كل المجالات والتي من أهمها تنمية القدرات البشرية لتمكين المواطن من المنافسة عالميًّا.