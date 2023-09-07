مَن يكون بطل "Battle Of The Baddest".. فيوري وأنجانو يُعلنان التحدي من لندن

ومن جهة أخرى، قال رئيس الهيئة العامة للترفيه ورئيس موسم الرياض المُستشار تركي آل الشيخ: "نحن نسعى دائمًا إلى وضع معايير جديدة في كل ما نقوم به ولا أستطيع التفكير في طريقة أفضل لافتتاح النسخة الرابعة من موسم الرياض من قدوم اثنين من أبطال العالم ومن الرموز الرائدة في القتال وجهًا لوجه في الحلبة. ستتخطى هذه المباراة حدودًا جديدة، ولا يسعنا الانتظار للترحيب بالزوار من جميع أنحاء العالم لمشاهدة هذا الحدث المهم.