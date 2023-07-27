"موسم الغبرة".. توقعات باستمراره حتى الأسبوع الثاني من أغسطس

يُطلق السُكان قانطو السواحل الجنوبية الغربية من المملكة "موسم الغبرة" على الرياح الموسمية (الشمالية الغربية) القادمة من البحر الأحمر خلال فصل الصيف.
وبحسب "طقس العرب"، فقد بدأ موسم الغبرة هذا العام منذ منتصف يونيو، ثم توقف وعاد بشكل متقطع في شهر يوليو الحالي.
ويستمر نشاط "موسم الغبرة" حتى الأسبوع الثاني من أغسطس ويُتوقع أن يستمر نشاط الرياح الشمالية الغربية بشكل يومي على سواحل و تهامات جنوب غرب المملكة خلال الأسبوع القادم.
وتؤدي هذه الرياح إلى إثارة الأتربة والغبار وربما تشكل العواصف الغبارية في بعض الأيام مُسببة حدوث تدنٍ وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.
ويُحتمل أن يتراجع تدريجياً نشاط الرياح الشمالية الغربية خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس، ويتزامن ذلك مع تحسن فرص الأمطار على المرتفعات الجنوبية الغربية.