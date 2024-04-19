تركي آل الشيخ يعلن عن 5 نزالات تاريخية في المملكة: تعزيز لمكانة الرياض كعاصمة للملاكمة العالمية

النزال الأبرز سيكون بين أرتور بيتربيف وديمتري بيفول، وهما من أقوى الملاكمين في فئة الوزن الخفيف الثقيل. يحمل بيتربيف، البالغ من العمر 39 عامًا، ألقاب WBC، IBF، وWBO، ويتميز بسجل نظيف من الانتصارات جميعها بالضربة القاضية، ما يؤكد قوته ومهارته الفائقة في الحلبة. من جانبه، يتمتع ديمتري بيفول، البطل الحالي للوزن الخفيف الثقيل، بسجل حافل بالانتصارات، مما يجعل هذا النزال حدثًا لا يمكن تفويته لعشاق الملاكمة.