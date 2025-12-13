مزولة الطائف الفلكية ترصد ظاهرة مرزم الشمس عصر السبت.. واليوم الأحد أول "المرزم"

رصد الفلكي محمد بن رده الثقفي، خبير مزولة الطائف الفلكية، عصر أمس السبت، ظاهرة مرزم الشمس من خلال مزولة الطائف الفلكية، لحظة وصولها إلى مدار الجدي في النصف الجنوبي للكرة الأرضية. وتمت متابعة حركة الشمس الظاهرية لحظة زوالها قبل الغروب بساعة، مبينًا أن اليوم الأحد يُعد أول أيام مرزم الشمس في التقويم الزراعي وفق نظام مزولة الطائف الفلكية.
وقال الفلكي "الثقفي" لـ"سبق": إن المرزم ينقسم إلى أربعة أيام ورود، وأربعة أيام ثبات، وأربعة أيام صدور، ليكون مجموعها 12 يومًا. وسُمّي بالمرزم لاستقرار الشمس على مدار الجدي الواقع في النصف الجنوبي للكرة الأرضية. وتُسمى هذه الفترة بالربيع الزراعي لدى المزارعين القدماء، بينما تُعرف فلكيًا بفصل الشتاء.
وأكد أن زراعة محصولي "القمح والشعير" مستمرة في جميع المناطق، فيما يتوقف ري الأشجار الزراعية لمدة شهرين متتابعين، باستثناء الأشجار دائمة الخضرة. وأشار إلى أن زراعة عقل أشجار الفواكه ستبدأ بعد شهر.
ومن جانب الثروة الحيوانية، شدد على ضرورة عناية المربين بمواليد الماشية خلال الفترة الحالية نظرًا لبرودة الشتاء، ووضعها في حضائر دافئة وقايةً من لسعة البرد. كما أوصى برعاية مناحل النحل بنقلها من المرتفعات الجبلية إلى المناطق المنخفضة، خصوصًا المناطق التهامية.
وأضاف أنه يجب الاهتمام بكبار السن، وكذلك طلاب المدارس، وتأمينهم أثناء ذهابهم للمدارس خلال فترات الصباح الباردة.