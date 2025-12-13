مزولة الطائف الفلكية ترصد ظاهرة مرزم الشمس عصر السبت.. واليوم الأحد أول "المرزم"

رصد الفلكي محمد بن رده الثقفي، خبير مزولة الطائف الفلكية، عصر أمس السبت، ظاهرة مرزم الشمس من خلال مزولة الطائف الفلكية، لحظة وصولها إلى مدار الجدي في النصف الجنوبي للكرة الأرضية. وتمت متابعة حركة الشمس الظاهرية لحظة زوالها قبل الغروب بساعة، مبينًا أن اليوم الأحد يُعد أول أيام مرزم الشمس في التقويم الزراعي وفق نظام مزولة الطائف الفلكية.