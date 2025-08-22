الأحد.. انطلاق عام دراسي استثنائي بعودة على دفعتين ونظام حضوري إلكتروني

يشهد صباح الأحد المقبل، الأول من ربيع الأول 1447هـ (24 أغسطس 2025م)، انطلاقة عام دراسي جديد يُعد الأول من نوعه في تاريخ التعليم السعودي، وسط تغييرات جوهرية أبرزها العودة على دفعتين، وتطبيق نظام حضوري إلكتروني للموظفين، والعودة إلى نظام الفصلين الدراسيين، مع اعتماد لائحة غياب صارمة تحرم الطالب من الانتقال عند تجاوزه 18 يومًا دون عذر.