"الزكاة والضريبة والجمارك" تتيح طباعة البطاقات الجمركية للسيارات إلكترونياً

وأفادت الهيئة بأنها تسعى من خلال هذه الخطوة إلى الوصول لخدمات جمركية تُقدم وفقاً لأفضل الممارسات، التي تساعد على تحسين جودة الخدمات المقدمة وتتسق مع تركيز الهيئة على تطوير خدماتها الزكوية والضريبية والجمركية، التي من أبرزها السعي إلى إيجاد منافذ جمركية تعتمد على الحلول الإلكترونية في جميع مراحل رحلة عملائها.