بحواجز حديدية وتمركز لدورية مرور.. تكدس مجمع الأميرة نوفي من الماضي

ووضعت إدارة مرور العاصمة المقدسة مدخلين ومخرجين للوصول للمجمع مع تمركز دورية مرور بالموقع لمنع دخول المركبات من المواقع التي تم وضع حواجز حديدية بحيث تسير المركبات في اتجاه واحد لعدم وقوع تكدس في محيط المجمع.