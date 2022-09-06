بحواجز حديدية وتمركز لدورية مرور.. تكدس مجمع الأميرة نوفي من الماضي

ضبطت دوريات المرور بالعاصمة المقدسة إيقاع الزحام والتكدس الواقع في محيط مجمع مدارس الأميرة نوفي، وذلك تجاوباً مع تقرير "سبق" بعنوان "مكة المكرمة... دورية أمن تباشر بلاغاً بسبب تكدس أمام بوابة إحدى المدارس".
ووضعت إدارة مرور العاصمة المقدسة مدخلين ومخرجين للوصول للمجمع مع تمركز دورية مرور بالموقع لمنع دخول المركبات من المواقع التي تم وضع حواجز حديدية بحيث تسير المركبات في اتجاه واحد لعدم وقوع تكدس في محيط المجمع.
وأشاد الأهالي وأولياء الأمور بالخطة المرورية التي حلت الاختناق بالموقع، متمنين أن يتم وضع لوحات تحدد اتجاه دخول وخروج المركبات تحمل أوقاتاً يمنع فيها عكس المسار تشمل ساعات خروج الطلاب.