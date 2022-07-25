قائد القوات الجوية يزور سلاح الجو السلطاني العُماني

‏‎وكان قائد القوات الجوية الملكية السعودية قد وصل إلى سلطنة عُمان السبت الماضي، في زيارة رسمية استغرقت يومين، حيث كان في استقباله مع الوفد المرافق له لدى وصوله اللواء الركن طيار خميس بن حماد الغافري قائد سلاح الجو السلطاني العُماني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى عمان والملحق العسكري، وعدد من كبار ضباط سلاح الجو السلطاني العُماني.