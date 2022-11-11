أستاذ التاريخ السعودي: زيارة الملك لقصر الحكم تحكي تاريخًا حافلاً

وقال: "الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- يتمتع بصفات ومناقب ومواهب، قلّ ما تجتمع في شخص واحد؛ أُتيحت له من خلال ملازمته والده الملك المؤسس -طيب الله ثراه-، وممارسته العمل فترة طويلة أميرًا للرياض في مقتبل عمره؛ فقد اكتسب خبرات واسعة وقدرات هائلة في الإدارة الناجحة، وذلك من خلال التعامل مع قضايا المواطنين، ورعاية شؤونهم، كذلك حرصه على حل مشكلات المواطنين".