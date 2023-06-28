بأتمتة محطات التوزيع في المشاعر .. هكذا عززت "السعودية للكهرباء" موثوقية الشبكات

وتستخدم الشركة تقنيات التحليل والذكاء الاصطناعي من أجل فهم حالة الشبكة والتنبؤ بالاحتياجات المطلوبة، حيث تقوم المحطات الذكية من خلال أنظمة الاستشعار والمراقبة المتطورة بجمع وتحليل مجموعة واسعة من البيانات المتعلقة بالكهرباء، مثل الجهد والتيار والقدرة واستهلاك الطاقة، ويقلل نظام التحكم الآلي من الأخطاء البشرية، وفي حالة حدوث طوارئ أو أعطال، يتم الكشف عنها والتعامل معها بشكل سريع وفعال، وهو ما يسهم في زيادة كفاءة وموثوقية الخدمات.