بالرغم من تحوُّلها لوجهة سياحية.. "رماح" محافظة بشوارع مجهولة.. وزوَّارها تائهون

وبالرغم من تحوُّل المحافظة إلى وجهة سياحية بفضل طبيعتها، إلى جانب الفعاليات المتنوعة التي تقام فيها، وأبرزها مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يستقطب سياحًا من جميع أنحاء العالم، إلا أن الخدمات والتنظيم في الشوارع لم يواكبا هذا التحوُّل الكبير الذي تعيشه المحافظة؛ فالشوارع هناك لا تحمل أية أسماء كما هو موجود في المدن الكبيرة، ولا الأحياء تحمل لوحات تعريفية في مداخلها ومخارجها مثل بقية الأحياء في أغلب مناطق السعودية.