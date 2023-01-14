قرى بني عيسى تشهد أمطارًا غزيرة أسالت الأودية والشعاب

شهدت قرى بني عيسى شمال وشرق سبت الجارة عصر اليوم أمطارًا غزيرة؛ سال إثرها عدد من الأودية والشعاب، أبرزها وادي قنونا ووادي الجارة.
وساهمت الأمطار في تلطيف الأجواء، وخروج المتنزهين، الذين يزورون بلاد بني عيسى بأعداد كبيرة بعد أن أصبحت المنطقة وجهه سياحية، يقصدها الزوار من مختلف مناطق السعودية بسبب اعتدال أجوائها، وجمال جبالها، وسهولها التي اكتست بلون الخضار الربيعي بعد تعاقُب الأمطار عليها خلال الشهرَين الماضيَين، واستمرار جريان المياه العذبة بأوديتها التي تتميز كذلك بأشجار السدر والسمر ذات الظل الكثيف.
ووُجد من ضمن زوار المنطقة مَن قَدِموا لها من الرياض والطائف والباحة وعسير بحثًا عن الدفء والجمال الربيعي، الذي تتميز به المنطقة في مثل هذه الأيام.
وقال البعض إن هذا الموسم لم تشهده الديار منذ فترة طويلة، تقترب من 15 عامًا.