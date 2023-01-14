قرى بني عيسى تشهد أمطارًا غزيرة أسالت الأودية والشعاب

وساهمت الأمطار في تلطيف الأجواء، وخروج المتنزهين، الذين يزورون بلاد بني عيسى بأعداد كبيرة بعد أن أصبحت المنطقة وجهه سياحية، يقصدها الزوار من مختلف مناطق السعودية بسبب اعتدال أجوائها، وجمال جبالها، وسهولها التي اكتست بلون الخضار الربيعي بعد تعاقُب الأمطار عليها خلال الشهرَين الماضيَين، واستمرار جريان المياه العذبة بأوديتها التي تتميز كذلك بأشجار السدر والسمر ذات الظل الكثيف.