أمين الرياض يبحث في أوساكا جاهزية "إكسبو 2030" ويعزّز الشراكة مع اليابان

اختتم الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أمين منطقة الرياض، زيارته الرسمية إلى مدينة أوساكا اليابانية، والتي جاءت ضمن برنامج مشاركة المملكة في معرض "إكسبو 2025 – أوساكا"، وتزامنت مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ95.
وخلال الزيارة، افتتح ابن عياف "منتدى رؤية المملكة 2030" في مدينة أوساكا، بحضور قيادات يابانية ودولية، حيث استعرض في كلمته التاريخ الطويل للعلاقات السعودية اليابانية التي تمتد لأكثر من سبعين عامًا، مشيرًا إلى إطلاق "الرؤية السعودية اليابانية 2030" عام 2017، بوصفها محطة استراتيجية لتعزيز الشراكة والتعاون الثنائي.
كما سلّط الضوء على التحول التنموي الشامل الذي تشهده المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وما توفره رؤية 2030 من فرص واعدة للتعاون مع المجتمع الدولي في مجالات التنمية والتقنية والتخطيط الحضري.
وشهدت الزيارة عددًا من اللقاءات الرسمية، أبرزها لقاء صاحبة السمو الإمبراطوري الأميرة هيساكو تاكامادو، وحاكم مدينة أوساكا هيروفومي يوشيمورا، وعمدة المدينة هيدييوكي يوكوياما، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الحضري بين الرياض وأوساكا، وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الحضرية، إلى جانب الاطلاع على تجربة اليابان في استضافة "إكسبو 2025"، بما يساهم في دعم جاهزية الرياض لاستضافة "إكسبو 2030".
وشارك ابن عيّاف في حفل اليوم الوطني السعودي الذي أقيم ضمن صالة "إكسبو أوساكا"، وزار الجناح السعودي الذي يجسّد الهوية الوطنية للمملكة ومسيرتها التنموية ضمن رؤية 2030، كما قام بجولات على أجنحة عدد من الدول المشاركة.
واختتم أمين منطقة الرياض زيارته بجولات ميدانية في عدد من المشاريع الحضرية والتنموية بمدينة أوساكا، بهدف الاطلاع على النماذج الناجحة وفتح آفاق تعاون ثنائي يعزّز مسيرة التنمية في العاصمة الرياض.