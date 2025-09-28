أمين الرياض يبحث في أوساكا جاهزية "إكسبو 2030" ويعزّز الشراكة مع اليابان

وخلال الزيارة، افتتح ابن عياف "منتدى رؤية المملكة 2030" في مدينة أوساكا، بحضور قيادات يابانية ودولية، حيث استعرض في كلمته التاريخ الطويل للعلاقات السعودية اليابانية التي تمتد لأكثر من سبعين عامًا، مشيرًا إلى إطلاق "الرؤية السعودية اليابانية 2030" عام 2017، بوصفها محطة استراتيجية لتعزيز الشراكة والتعاون الثنائي.