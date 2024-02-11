مدير الأمن العام يرأس اجتماع اللجنة الأمنية بالحج

وفي بداية الاجتماع نقل الفريقُ البسامي تحيّاتِ الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا للمجتمعين، مؤكّدًا أنه يأتي استكمالًا للتنسيق والتكامل بين الجهات الأمنية والعسكرية المشاركة في تقديم الخدمات الأمنية لضيوف الرحمن، والتعاون في أعمال ومهام الحج بما يحقّق الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1445هـ.