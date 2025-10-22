وزارة السياحة تعتمد التعديلات على جداول المخالفات وتُشدد العقوبات بحق المخالفات "الجسيمة"

وشملت التعديلات إضافة تصنيف خاص للمخالفات الجسيمة، لضمان التعامل العادل والصارم مع التجاوزات المؤثرة في القطاع السياحي، إلى جانب تطبيق مبدأ الإنذار للمخالفات غير الجسيمة مع إعطاء مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة، في خطوة تهدف إلى إتاحة فرصة تصحيح المسار قبل فرض العقوبة المقررة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحقيق معايير السلامة المعتمدة، وضمان حقوق السياح والزوار.