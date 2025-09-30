الجبير: المدينة العالمية بالدمام وجهة سياحية وترفيهية فريدة

في جولة تفقدية، زار أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم، مشروع المدينة العالمية في الدمام، يرافقه الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة تطوير المنطقة الشرقية الدكتور طلال بن نبيل المغلوث، ووكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات المهندس حمدان بن عوده العرادي، وعدد من قيادات الأمانة والهيئة.