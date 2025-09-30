الجبير: المدينة العالمية بالدمام وجهة سياحية وترفيهية فريدة

في جولة تفقدية، زار أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم، مشروع المدينة العالمية في الدمام، يرافقه الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة تطوير المنطقة الشرقية الدكتور طلال بن نبيل المغلوث، ووكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات المهندس حمدان بن عوده العرادي، وعدد من قيادات الأمانة والهيئة.
ووصل المشروع إلى مراحل متقدمة، حيث تم الانتهاء من 15 جناحًا تمثل ثقافات متعددة لدول مختلفة، وتُقام المرحلة الأولى على مساحة 200 ألف متر مربع، من أصل 650 ألف متر مربع هي المساحة الإجمالية للمشروع.
ويتميز المشروع بطابعه العالمي الذي يجمع بين ثقافات الشعوب في بيئة واحدة، من خلال أجنحة تحاكي خصوصية كل دولة في الطابع المعماري والمأكولات والمنتجات، ما يمنح الزوار تجربة فريدة تجمع بين الترفيه والثقافة والتنوع.
ويحتوي المشروع على بحيرة مركزية تُعد محورًا للفعاليات والأنشطة السياحية، إلى جانب سوق عائم، ومسرح مفتوح يتسع لـ8000 زائر، ومدينة ألعاب حديثة، ومطاعم ومرافق متعددة، ومضامير مشاة، ما يجعله محطة رئيسية للسياحة والترفيه في المنطقة.
وأكد المهندس الجبير أن المشروع يعكس الحراك الاستثماري الكبير الذي تشهده المنطقة الشرقية، في ظل دعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة، وسمو نائبه الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.
وأوضح أن أمانة المنطقة الشرقية استثمرت أكثر من 95% من أصولها الاستثمارية عبر مشاريع تتجاوز تكلفتها 30 مليار ريال، ما ساهم في خلق آلاف الفرص الوظيفية وتنشيط الاقتصاد المحلي.
ودعا الجبير المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة عبر البوابة الرقمية "فرص"، مؤكدًا التزام الأمانة بتسهيل رحلة المستثمر وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
من جهته، ثمّن الدكتور طلال المغلوث دعم القيادة للمشاريع التنموية، مشيرًا إلى أن مشروع المدينة العالمية يُعد إضافة نوعية للوجهات السياحية بالمنطقة، ويوفر تجربة استثنائية تجمع بين الثقافة والترفيه والأنشطة البحرية.