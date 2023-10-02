والد الشاب المقتول "مطير العطوي": رفضتُ مبالغ مالية طائلة للتنازل.. وعفوت لوجه الله

وبدوره، أوضح شقيق المقتول أن القضية بدأت عام 1440 بسبب عراك، نشب بين أشخاص، وأدى إلى مقتل شقيقه. مؤكدًا أن نية التنازل عن القاتل حضرت صباح اليوم فقط عند رفع السياف سيفه من أجل تنفيذ الحكم؛ وذلك ابتغاء الأجر والمثوبة، بالرغم من الوساطات من أعيان القبائل وشيوخها من خارج منطقة تبوك وداخلها.