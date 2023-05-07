الكويت ترحب بالمبادرة السعودية الأمريكية ببدء المحادثات السودانية في جدة

وأشادت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها اليوم، بالجهود والمساعي التي يبذلها كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لحث الأطراف السودانية على الانخراط الجاد في المحادثات والجلوس على طاولة الحوار بما يضمن خفض مستوى التوتر، ووقف العمليات العسكرية، مجددةً موقف دولة الكويت الداعي إلى الوقف الفوري للتصعيد والقتال بما يحفظ للسودان أمنه واستقراره.