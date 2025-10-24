الأمير تركي بن محمد ينقل تعازي القيادة في وفاة الشيخ علي عبدالله الأحمد الجابر الصباح

قام صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، بزيارة رسمية إلى دولة الكويت الشقيقة، على رأس وفد رسمي، لنقل تعازي القيادة الرشيدة في وفاة الشيخ علي عبدالله الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله-.
ورافق سموه خلال الزيارة كلٌّ من صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء.
ونقل الوفد تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظهما الله– إلى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد دولة الكويت.
وجاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، لسمو الأمير تركي بن محمد والوفد المرافق، في ديوان آل صباح بقصر بيان، اليوم، بحضور عدد من كبار أسرة آل صباح وذوي الفقيد.
ودعا الجميع للفقيد بالرحمة والمغفرة، سائلين الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.