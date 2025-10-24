الأمير تركي بن محمد ينقل تعازي القيادة في وفاة الشيخ علي عبدالله الأحمد الجابر الصباح

ورافق سموه خلال الزيارة كلٌّ من صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء.