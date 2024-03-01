"التأسيس" واللقب والشهرة.. حفيد "حميدان الشويعر" يروي عن جده بـ"موسم ملح القصب"

واسم "حميدان" الحقيقي حمد بن ناصر السياري، من أسرة السيايرة من بني خالد، وإنما سمي "الشويعر" تصغيرًا لـ"شاعر"، وهو لقب لحق به أو ربما لقّب به نفسه، ومن شعره يتضح أنه قرأ في أشعار العرب وأخبارهم، وكان له رحلة مشهورة إلى العراق.