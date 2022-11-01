ندوة "الشؤون الإسلامية" بمكة المكرمة تفضح مخططات التنظيمات الإرهابية

وشهدت الندوة المقامة في جامع عائشة الراجحي بالعاصمة المقدسة حضورًا كبيرًا من منسوبي المساجد من أئمة وخطباء ومراقبين. وجاءت هذه الندوة انطلاقا من دور معهد الأئمة والخطباء في تثقيف منسوبي المساجد حول خطر التنظيمات الإرهابية (الإخوان والسرورية)، ودورها في زعزعة الأمن والاستقرار. وأوضح مدير المعهد، الشيخ عيسى كاملي، أن تنظيم هذه الندوة ضمن البرامج التدريبية التي تستهدف منسوبي المساجد بعموم مناطق السعودية لترسيخ منهج هذه البلاد المباركة من الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف.