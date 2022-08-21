محليات

"الغذاء والدواء": ضبط 3 آلاف عبوة من منتجات التجميل المخالفة داخل منشأة بجدة

تحمل بيانات تعريفية مخالفة للمنتج وتلاعبًا بتواريخ الصلاحية.. ويجري تتبع مصادرها
الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء
سبق
سبق

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أكثر من 3 آلاف عبوة من منتجات التجميل المخالفة، مخزّنة داخل منشأة في جدة، ضمن جهودها في عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت الخاضعة لإشرافها.

وأوضحت "الهيئة" أنها تَلَقّت بلاغًا عن منشأة تقوم ببيع وتخزين منتجات تجميل ببيانات تعريفية مخالفة للمنتج، وتتلاعب بتواريخ صلاحية المنتجات.

وأشارت إلى أنه جرى تشكيل لجنة بمشاركة مفتشي وزارة التجارة لضبط وتحريز العبوات المخالفة، والعمل على تتبع مصادرها؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية حيال المنشأة المخالفة وفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية.

ودعت "الهيئةُ" المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها، من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19999).

الهيئة العامة للغذاء والدواء
المنتجات التجميلية

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