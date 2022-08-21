"الغذاء والدواء": ضبط 3 آلاف عبوة من منتجات التجميل المخالفة داخل منشأة بجدة

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أكثر من 3 آلاف عبوة من منتجات التجميل المخالفة، مخزّنة داخل منشأة في جدة، ضمن جهودها في عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت الخاضعة لإشرافها.
وأوضحت "الهيئة" أنها تَلَقّت بلاغًا عن منشأة تقوم ببيع وتخزين منتجات تجميل ببيانات تعريفية مخالفة للمنتج، وتتلاعب بتواريخ صلاحية المنتجات.
وأشارت إلى أنه جرى تشكيل لجنة بمشاركة مفتشي وزارة التجارة لضبط وتحريز العبوات المخالفة، والعمل على تتبع مصادرها؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية حيال المنشأة المخالفة وفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية.
ودعت "الهيئةُ" المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها، من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19999).