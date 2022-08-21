"الغذاء والدواء": ضبط 3 آلاف عبوة من منتجات التجميل المخالفة داخل منشأة بجدة

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أكثر من 3 آلاف عبوة من منتجات التجميل المخالفة، مخزّنة داخل منشأة في جدة، ضمن جهودها في عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت الخاضعة لإشرافها.