لتطوير "مسار".. "الموارد البشرية" تُوَقع اتفاقية تعاون مع مركز نظم الموارد الحكومية

وتهدف الاتفاقية التي وقّعها المهندس فيصل باخشوين وكيل الوزارة للتحول الرقمي والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية المهندس يوسف الحرقان، بحضور معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمة المدنية المهندس ماهر بن عبدالرحمن القاسم؛ إلى نقل مهام تشغيل وتطوير منصة "مسار" وتقديم حلول رقمية مبتكرة وآمنة لإدارة رأس المال البشري وتحقيق التميز في الأداء الحكومي؛ حيث تقدم "مسار" العديد من الخدمات منها خدمات: الترقيات، التظلمات، البدلات، بياناتي الوظيفية، خدمة بيان، السيرة الذاتية، إدارة الصلاحيات.