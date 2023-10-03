إنجاز جديد.. المملكة تحقق المركز الثاني عالميًّا بنسبة 58% في نمو عدد السياح الوافدين

تأتي هذه النتائج المشرفة كمتابعة للإنجازات المتميزة التي حققتها المملكة في قطاع السياحة وقيادتها للمشهد العالمي في هذا القطاع الحيوي، كان آخرها استضافة المملكة لفعاليات يوم السياحة العالمي الذي عُقد في العاصمة الرياض خلال الفترة ما بين 27 و28 سبتمبر الماضي.