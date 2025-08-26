الحارثي يعرض ورقة علمية حول دور البحث العلمي في ظل الذكاء الاصطناعي

قدّم الأستاذ الدكتور مصلح بن معيض الحارثي ورقةً علمية بعنوان: "دور البحث العلمي في الجامعات السعودية في تعزيز القيم الإنسانية والوعي الفكري في ظل الذكاء الاصطناعي"، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر "مسؤولية الجامعات في تعزيز القيم والوعي الفكري" الذي تنظمه جامعة أم القرى، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله –.
وأوضح الدكتور الحارثي في ورقته أن البحث العلمي يمثل ركيزة أساسية للتنمية الوطنية، وأداة لترسيخ القيم وتعزيز الهوية الوطنية، إلى جانب رفع مكانة الجامعات السعودية على المستوى العالمي. وأشار إلى أن الإحصاءات الحديثة تؤكد أن أكثر من 70% من البحوث السعودية خلال العام الماضي ارتبطت بمحاور رؤية المملكة 2030، مما يعكس وعي الباحثين وتوجه الجامعات نحو الأولويات الوطنية.
وبيّن أن الجامعات السعودية تؤدي دورًا محوريًا في تنمية الوعي الفكري والقيمي لدى الطلاب، وربط المعرفة بالهوية الوطنية، والإسهام في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، مستعرضًا في الوقت ذاته الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لتطوير البحث العلمي، مع التأكيد على الالتزام بالقيم الإنسانية والضوابط الأخلاقية.
وتضمنت الورقة عددًا من التوصيات الاستراتيجية، منها إعداد خارطة طريق وطنية للبحوث القيمية والفكرية، وإدماج القيم في برامج الدراسات العليا ورسائل الماجستير والدكتوراه، وإنشاء كراسي بحثية متخصصة في القيم والأخلاق بعصر التقنية، إضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في الدراسات الإنسانية والاجتماعية، وتنظيم مؤتمر وطني سنوي للبحوث القيمية والفكرية.
واختتم الدكتور الحارثي بالتأكيد على أن الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة لمسيرة البحث العلمي يمثل حجر الزاوية في بناء الإنسان السعودي وتعزيز مكانة المملكة عالميًا في مجالات البحث والمعرفة.