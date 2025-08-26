الحارثي يعرض ورقة علمية حول دور البحث العلمي في ظل الذكاء الاصطناعي

وأوضح الدكتور الحارثي في ورقته أن البحث العلمي يمثل ركيزة أساسية للتنمية الوطنية، وأداة لترسيخ القيم وتعزيز الهوية الوطنية، إلى جانب رفع مكانة الجامعات السعودية على المستوى العالمي. وأشار إلى أن الإحصاءات الحديثة تؤكد أن أكثر من 70% من البحوث السعودية خلال العام الماضي ارتبطت بمحاور رؤية المملكة 2030، مما يعكس وعي الباحثين وتوجه الجامعات نحو الأولويات الوطنية.