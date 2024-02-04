"خبراء القانون الدولي" يناقش آليات إعداد التقرير النهائي للانتهاكات الإسرائيلية بقطاع غزة

وأكد "التويجري" في لقاء مع فريق من خبراء القانون الدولي في مقر الأمانة العامة للمنظمة بالرياض لمناقشة آليات إعداد تقرير عن الانتهاكات الإسرائيلية في القطاع بقوله: لا يختلف اثنان على أنها انتهاكات فظيعة تحرمها وتجرمها جميع الشرائع السماوية والقانون الدولي الإنساني وكل الاتفاقيات والقوانين الوضعية الدولية؛ ولا بد من تصعيدها إلى أعلى المستويات الدولية سواء كانت الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر أو منظمات الأمم المتحدة وجميع المحاكم الدولية المختصة.