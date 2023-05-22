"رئاسة الحرمين" تصدر أول رخصة عمل بمسمى "الرواق السعودي" لمقاول المشروع

وتفصيلاً، أوضح مساعد الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة والمعارض والشؤون الهندسية والفنية والتشغيلية المهندس سلطان بن عاطي القرشي أن أول رخصة عمل بمشروع الرواق السعودي قد تم إصدارها لمقاول المشروع لاستكمال بعض الأعمال، مشيرًا إلى أنه سيتم اعتماد المسمى الجديد لسائر رخص الأعمال الصادرة لصالح مشروع الرواق السعودي.