"رئاسة الحرمين" تصدر أول رخصة عمل بمسمى "الرواق السعودي" لمقاول المشروع

أصدرت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية برئاسة شؤون الحرمين الشريفين، ممثلة بالإدارة العامة للمشاريع، أول رخصة عمل بمسمى الرواق السعودي، وذلك تزامنًا مع الموافقة الكريمة بإطلاق تسمية الرواق السعودي والتي شرفت الرئاسة بتدشين التسمية والإعلان عنها على مبنى مشروع توسعة المطاف.
وتفصيلاً، أوضح مساعد الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة والمعارض والشؤون الهندسية والفنية والتشغيلية المهندس سلطان بن عاطي القرشي أن أول رخصة عمل بمشروع الرواق السعودي قد تم إصدارها لمقاول المشروع لاستكمال بعض الأعمال، مشيرًا إلى أنه سيتم اعتماد المسمى الجديد لسائر رخص الأعمال الصادرة لصالح مشروع الرواق السعودي.
واختتم القرشي بالقول: إن هذه الأعمال تأتي وفقًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس, وذلك تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في بذل المزيد من الجهود لتقديم أفضل وأجود الخدمات لزوار وقاصدي بيت الله الحرام.