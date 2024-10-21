شاهد.. طريقة إصدار مشهد ضماني لمستفيدي الضمان الاجتماعي

وبعد تسجيل الدخول، يتوجب على المستفيد النقر على الأيقونة المجاورة لاسمه في الجزء العلوي من الصفحة، ومن ثم اختيار "طلب مشهد" من القائمة المنسدلة، بعدها يحدد المستخدم نوع المشهد المطلوب عبر اختيار "مشهد ضماني"، ثم يملأ خانة "جهة الإحالة" باسم الجهة التي تطلب نسخة من المشهد.