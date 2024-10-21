شاهد.. طريقة إصدار مشهد ضماني لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، طريقة إصدار مشهد ضماني إلكتروني بسهولة عبر خطوات بسيطة، وذلك بعد الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية باستخدام النفاذ الوطني أو اسم المستخدم الخاص بهم.
وبعد تسجيل الدخول، يتوجب على المستفيد النقر على الأيقونة المجاورة لاسمه في الجزء العلوي من الصفحة، ومن ثم اختيار "طلب مشهد" من القائمة المنسدلة، بعدها يحدد المستخدم نوع المشهد المطلوب عبر اختيار "مشهد ضماني"، ثم يملأ خانة "جهة الإحالة" باسم الجهة التي تطلب نسخة من المشهد.
وفي النهاية، يتم الضغط على خيار "استخراج المشهد"، ويمكن للمستفيد تحميل المشهد على جهازه لاستخدامه في الجهة المعنية.