"التعاونية" تطلق هويتها الجديدة تماشياً مع استراتيجيتها لعام 2025

وقد جاء تطوير الهوية الجديدة تماشياً مع استراتيجية التعاونية 2025؛ لتواكب التطورات المؤثرة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وسعياً لتحقيق رؤيتها بأن تصبح أكبر شركة تأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر الارتكاز على أربعة وعود أساسية هي: شغوفون بموظفينا، وعملاؤنا مركز اهتمامنا، والتميز التشغيلي، ثم تحقيق نتائج استثنائية.