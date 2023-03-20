"التعاونية" تطلق هويتها الجديدة تماشياً مع استراتيجيتها لعام 2025

أعلنت شركة التعاونية للتأمين عن إطلاق هوية جديدة تحت شعار "لتطمئن" التي تمنح الثقة لكافة عملائها من خلال تميُّز الخدمات والتجربة، ما يجسد إرثها ومنجزاتها وسعيها لتمكين الأجيال وتأمين حياة ومستقبل أفضل لهم.
تعزز الهوية الجديدة القيم الأساسية للتعاونية والتي تتمثل في: نعمل كفريق واحد، ونعمل بالطريقة المثلى، ونقدم الخدمة بعناية، ونخطط للمستقبل، وتحدد هذه القيم أسلوب التعاونية في إدارة أعمالها وتحقيق رسالتها التي تهدف إلى تجاوز التوقعات بتميّز الخدمات وتقديم تجربة استثنائية للعملاء.
وقد جاء تطوير الهوية الجديدة تماشياً مع استراتيجية التعاونية 2025؛ لتواكب التطورات المؤثرة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وسعياً لتحقيق رؤيتها بأن تصبح أكبر شركة تأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر الارتكاز على أربعة وعود أساسية هي: شغوفون بموظفينا، وعملاؤنا مركز اهتمامنا، والتميز التشغيلي، ثم تحقيق نتائج استثنائية.
وفي هذا الصدد، عبّر الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين عبدالعزيز حسن البوق عن سعادته بتجديد الهوية قائلاً: "نحن فخورون بإطلاق هوية جديدة للتعاونية تعكس تركيز اهتمامنا بعملائنا، وتعبر عن التعاونية الجديدة بقيمها ورؤيتها ورسالتها الطموحة".
وأضاف البوق: "الهوية الجديدة هي إحدى ركائز استراتيجية التعاونية 2025 التي تقودنا بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر إشراقاً يفخر به موظفونا وعملاؤنا وكافة أصحاب المصالح".
وتعد العلامة التجارية للتعاونية هي أقدم علامة تجارية مسجلة في قطاع التأمين بالمملكة العربية السعودية حيث تم تسجيلها في عام 1990م، واعتمدت الهوية الجديدة خطوطاً وألواناً حديثة تترجم الإنجاز وتعكس الطموح وتواكب المرحلة القادمة التي تشهد تغييرات متسارعة ومحورية في قطاع الأعمال وجميع مجالات الحياة بشكل عام.
يجدر بالذكر أن وكالة براند فايننس قد اختارت التعاونية ضمن قائمة أكثر 10 علامات تجارية تأمينية قيّمة بمنطقة الشرق الأوسط عام 2021م، كما فازت الشركة بجائزة أفضل علامة تجارية في التأمين الصحي بالمملكة عام 2022 والتي منحتها مجلة جلوبال براندز.