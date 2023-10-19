المغربي: ذكرى البيعة التاسعة تؤكد الوحدة الوطنية والتفاف الشعب السعودي حول قيادته

وأضاف: تعتبر ذكرى البيعة التاسعة، تأكيدًا على الوحدة الوطنية والتفاف الشعب السعودي حول قيادته، وهي ذكرى غالية وعزيزة على نفوسنا جميعًا تجسد أسمى معاني الوفاء وأصدق الولاء لملكٍ كرس وقته وجهده من أجل الارتقاء بالوطن والمواطن، وقاد مملكتنا نحو مستقبلٍ مشرقٍ واقتصادٍ مزدهرٍ، من خلال قيادته الحكيمة ورؤيته السديدة التي يُنفذها بكل اقتدارٍ ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله-.