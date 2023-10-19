المغربي: ذكرى البيعة التاسعة تؤكد الوحدة الوطنية والتفاف الشعب السعودي حول قيادته

رفع سعد المغربي الرئيس التنفيذي لشركة روابط العقارية؛ التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - بمناسبة الذكرى التاسعة لبيعته -أيده الله - وتوليه مقاليد الحكم.
وقال المغربي: منذ تولى خادم الحرمين الشريفين حُكم المملكة في عام 2015م، ونحن نشهد نهضة حضارية واقتصادية غير مسبوقة في تاريخ المملكة العربية السعودية.
وأضاف: تعتبر ذكرى البيعة التاسعة، تأكيدًا على الوحدة الوطنية والتفاف الشعب السعودي حول قيادته، وهي ذكرى غالية وعزيزة على نفوسنا جميعًا تجسد أسمى معاني الوفاء وأصدق الولاء لملكٍ كرس وقته وجهده من أجل الارتقاء بالوطن والمواطن، وقاد مملكتنا نحو مستقبلٍ مشرقٍ واقتصادٍ مزدهرٍ، من خلال قيادته الحكيمة ورؤيته السديدة التي يُنفذها بكل اقتدارٍ ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله-.
ويتابع المغربي: في هذه الذكرى المُباركة، نستلهم منجزات هذا الوطن العظيم خلال تسع سنوات من الحُكم الرشيد، ونستذكر جوانب التطور الهائل والازدهار والرخاء الذي عمّ المملكة، في كل مناحي الحياة، والخطوات الكبيرة التي تقدمت بها المملكة، لتصبح في ريادة الدول عالمياً.
وختم المغربي حديثه: أسأل الله تعالى أن يحفظ مملكتنا، ويديم علينا الأمان والاستقرار تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله-، وأن يبارك لنا في هذا العهد الزاهر، ويوفقنا جميعًا لبناء مستقبل مشرق للمملكة العربية السعودية.