إنقاذ يد طفلة تعرضت لحادثة خطيرة في مستشفى الرس العام

وبين الفريق الطبي بأنه أجريت الفحوصات الطبية اللازمة للطفلة والكشف السريري، والذي أظهر حاجتها إلى إجراء جراحة عاجلة، وفوراً تم تجهيز غرفة العمليات ونقل الطفلة، حيث أجريت لها عملية جراحية لتثبيت الكسور، ورفع الضغط عن أعصاب اليد، وإزالة التجمع الدموي الشديد، وتثبيت الكسور بواسطة أسلاك معدنية وتوصيل التروية لليد.