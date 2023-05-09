إنقاذ يد طفلة تعرضت لحادثة خطيرة في مستشفى الرس العام

استطاع فريق جراحة العظام بمستشفى الرس العام من إنقاذ يد طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام، بعد تدخل جراحي استغرق ستين دقيقة، وتكلل ولله الحمد بالنجاح.
وأفاد "تجمع القصيم الصحي" أن الطفلة حضرت لقسم الطوارئ بمستشفى الرس بعد إصابتها في كسور متعددة، وتهشم في عظام اليد اليمنى، إضافة إلى تورم شديد وضعف التروية وضغط بأعصاب اليد نتيجة ارتطامها في بجسم صلب.
وبين الفريق الطبي بأنه أجريت الفحوصات الطبية اللازمة للطفلة والكشف السريري، والذي أظهر حاجتها إلى إجراء جراحة عاجلة، وفوراً تم تجهيز غرفة العمليات ونقل الطفلة، حيث أجريت لها عملية جراحية لتثبيت الكسور، ورفع الضغط عن أعصاب اليد، وإزالة التجمع الدموي الشديد، وتثبيت الكسور بواسطة أسلاك معدنية وتوصيل التروية لليد.
وبعد التدخل الجراحي نقلت المريضة إلى قسم التنويم وخضعت للمتابعة الطبية والتمريضية لمدة أسبوع، وتمكنت من مغادرة المستشفى وهي بصحة جيدة.
يذكر بأن مجموع العمليات الجراحية التي تم إجراؤها في مستشفى الرس خلال الربع الأول من العام الحالي 2023م بلغت 1155 عملية جراحية.