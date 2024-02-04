"البعيجان" يلتقى ضيوف خادم الحرمين بمقر إقامتهم ويحثهم على التمسك بالعقيدة الصحيحة

وأوصى "البعيجان" ضيوف خادم الحرمين الشريفين بالتمسك بالعقيدة الصحيحة، والتفقّه في دين الله، والحرص على تنشئة الجيل المسلم خادمًا لدينه ووطنه، والحفاظ على أركان الإسلام، والحياة لله وبالله، مؤكدًا حرص رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي على التناغم والتكامل، مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ لإبراز جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين.