"البعيجان" يلتقى ضيوف خادم الحرمين بمقر إقامتهم ويحثهم على التمسك بالعقيدة الصحيحة

التقى إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور عبدالله البعيجان، ضيوف خادم الحرمين الشريفين خلال زيارتهم للمدينة المنورة، وثمّن جهود الدولة في عمارة الحرمين الشريفين دينيًا، وإثراء تجربة القاصدين.
وأكد "البعيجان" أن استضافة المملكة العربية السعودية لضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة ما هو إلا برهان على استشعار عِظم المسؤولية من القيادة الرشيدة، والإعانة على تحقيق العبودية والتجارة مع الله.
وشدد "البعيجان" في كلمة توجيهية أثناء لقائه بهم في مقر إقامتهم، على أهمية استشعار نعمة الإسلام، وأن هذه الأمة كالجسد الواحد يشد بعضه بعضًا.
وأوصى "البعيجان" ضيوف خادم الحرمين الشريفين بالتمسك بالعقيدة الصحيحة، والتفقّه في دين الله، والحرص على تنشئة الجيل المسلم خادمًا لدينه ووطنه، والحفاظ على أركان الإسلام، والحياة لله وبالله، مؤكدًا حرص رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي على التناغم والتكامل، مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ لإبراز جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين.
يُشار إلى أن إثراء التجربة الدينية للزائرين والقاصدين للحرمين الشريفين، يُعد من مرتكزات رئاسة الشؤون الدينية؛ لبث رسالة الحرمين الوسطية عالميًا، والاستفادة من شرف المكان كقوة تأثيرية في نشر الإسلام الوسطي المعتدل في العالم أجمع.