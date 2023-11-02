"تحدي القراءة العربي".. محمد بن راشد و"الاستثمار في الإنسان" في أعمق الصور

إن كل من حضر أحد نهائيات هذه الجائزة ورأى كواليسها والجهود المبذولة في تنظيمها وكيفية تدفق الوفود وفرحتهم بفطرة الطفولة سيرى أن هذا التجمع العربي الفريد هو أشبه بعقد فريد للجيل العربي القادم الذي سيشكل ملامح الأمة، ويرسم توهجها، ومن هنا تأتي هذه المبادرة لتشكل أساساً قوياً وراسخاً يعكس عمق رؤية سموه.. إنها لحظات فريدة قد ينساها الجمهور ولكن لن ينساها أبداً كل طفل أو طفلة أو مشارك أو مشاركة حظي بالتكريم، أو حصل على شرف مقابلة سموه واستمع لكلماته المشجعة، وتحفيزه الأبوي الكريم.