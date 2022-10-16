"النيابة العامة": السجن والغرامة والمصادرة والتشهير عقوبة تسهيل دخول ونقل ومساعدة المتسللين

شددت النيابة العامة على معاقبة كل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بالسجن مدة 15 سنة، والغرامة مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "كل من يسهل دخول المتسلل إلى المملكة أو نقله داخلها، أو يوفر له المأوى، أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، مع بذلك، يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر:
- السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وتصل إلى خمس عشرة سنة.
- غرامة تصل إلى مليون ريال.
- مُصادرة الوسيلة التي نُقل المتسلل بها ومصادرة المسكن الذي أعد بشكل خاص لإيواء المتسلل او استخدم لهذا الغرض فقط، وفي حال كانت الوسيلة أو المسكن (محل المصادرة) يتعلق بها ملك للغير، فيعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال.
- في حال كان الناقل أو المؤوي للمتسلل حسن النيّة وصاحب تصرفه تفريط أو إهمال جسيم، فيعاقب بغرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال.
- نشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة القطعية.
وتابعت: "تعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وجرائم مخلة بالشرف والأمانة".