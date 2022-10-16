"النيابة العامة": السجن والغرامة والمصادرة والتشهير عقوبة تسهيل دخول ونقل ومساعدة المتسللين

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "كل من يسهل دخول المتسلل إلى المملكة أو نقله داخلها، أو يوفر له المأوى، أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، مع بذلك، يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر: