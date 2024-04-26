أمير الباحة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة إنجازات رؤية 2030 في 8 سنوات

ونوّه بما تضمنه التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2023، الذي جاء حافلاً بالبشائر؛ مؤكداً النجاح الكبير، إذ تضمن أن نسبة المبادرات المكتملة أو التي تسير في مسارها الصحيح بلغت 87% من إجمالي مبادرات الرؤية، وتحقيق 81% من المؤشرات مستهدفاتها، ومنها النتائج الإيجابية في المجال السياحي التي نلمس آثارها في منطقة الباحة كإحدى الوجهات السياحية المتميزة بالمملكة، حيث اشتمل التقرير على القفزة الكبيرة في ارتفاع عدد الزيارات إلى (106) ملايين زيارة في 2023، كما حققت المملكة المرتبة الثانية عالمياً في نمو السياح الدوليين لعام 2023م.