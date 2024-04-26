أمير الباحة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة إنجازات رؤية 2030 في 8 سنوات

رفع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، باسمه ونيابة عن جميع أهالي منطقة الباحة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة ما تحقّق من انجازات رؤية المملكة 2030 خلال السنوات الثماني الماضية.
وقال: "إن النتائج والإنجازات في رؤية المملكة 2030 أضحت واقعاً يلمسه المواطن والمقيم ويجدون آثاره في شتى مجالات حياتهم، بل إن العالم بأسره يتابع بشغفٍ هذه القصة الخلّاقة من مسيرة النجاح كنموذجٍ متميّزٍ في النهضة والتنمية يُشار إليه بالبنان".
وأضاف: "إننا إذ نحتفي بالنجاحات المتوالية لنستذكر الرهان الكبير لقيادة هذه البلاد على أبنائها، وحرصها على تمكينهم من المساهمة الفاعلة في صناعة المستقبل معتزين بهويتهم ومتطلعين إلى ترسيخ مكانة المملكة المرموقة بين الدول والشعوب".
ونوّه بما تضمنه التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2023، الذي جاء حافلاً بالبشائر؛ مؤكداً النجاح الكبير، إذ تضمن أن نسبة المبادرات المكتملة أو التي تسير في مسارها الصحيح بلغت 87% من إجمالي مبادرات الرؤية، وتحقيق 81% من المؤشرات مستهدفاتها، ومنها النتائج الإيجابية في المجال السياحي التي نلمس آثارها في منطقة الباحة كإحدى الوجهات السياحية المتميزة بالمملكة، حيث اشتمل التقرير على القفزة الكبيرة في ارتفاع عدد الزيارات إلى (106) ملايين زيارة في 2023، كما حققت المملكة المرتبة الثانية عالمياً في نمو السياح الدوليين لعام 2023م.
وأكد أن منطقة الباحة، حظيت بكل الرعاية والاهتمام حيث تشهد المنطقة عديداً من المشروعات في مختلف المجالات السياحية والزراعية وغيرها من المشروعات التنموية الأخرى، كما تجلت هذه العناية بإطلاق المكتب الإستراتيجي لتطوير المنطقة.
وسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يُمتع خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقه وسمو ولي عهده الأمين لكل خير، وأن يحقق طموحهم وآمالهم لنهضة بلادنا، وأن يديم علينا أمننا ونماءنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
من جهة ثانية، رفع الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نظير المستهدفات التي حقّقتها رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام الـ 8 الماضية.
وأشار إلى تحقّق مستهدفات الرؤية بمناسبة صدور التقرير السنوي لها، مضيفاً أن المملكة تسير بخُطى واثقة وطموحٍ كبيرٍ نحو مستقبلٍ مشرق ووطنٍ مزدهر وحياةٍ كريمة لأبناء الوطن وزائريه بفضلٍ من المولى القدير، ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة واهتمام عرّاب الرؤية سمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء.
وتطرّق الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، إلى المؤشرات التي تحققت والمستهدفات التي أصبح الوطن يلمسها ويعيشها بنمو اقتصادي مطرد وتنمية شاملة ومستدامة تحوّلت معها الأحلام إلى واقعٍ ملموسٍ زاخرٍ بالإنجازات وفي مجالات متعددة وكبيرة منها القطاع الاستثماري والاقتصادي والسياحي والرياضي، وغيرها من القطاعات والخدمات الأخرى مما يجعل التفاؤل مضاعفاً نحو مستقبل أفضل، سائلاً الله بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على البلاد الأمن والأمان والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة.