اعتنقا منهجاً إرهابياً يستبيحان بموجبه الدماء.. تنفيذ حكم القتل بمواطنَين خانا الوطن وتخابرا مع كيانات إرهابية

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وقطع دابر كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر، وأن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب ذلك قطعًا لشره وردعًا لغيره.