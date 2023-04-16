جمعية "مراكز الأحياء" بمنطقة مكة المكرمة تُطلق مشروع "خادم ضيف الرحمن"

وقد انطلقت خلال شهر رمضان المبارك مبادرة "السقاية والرفادة"، وذلك عبر توزيع نحو 40 مليون عبوة مياه على ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار في مواقع عدة مجاورة للحرم المكي الشريف، إضافة إلى أماكن وجود المعتمرين في كل من "جدة والطائف"، فضلاً عن توزيع ما يقرب من 250 ألفًا من وجبتَيْ السحور والإفطار في العاصمة المقدسة.