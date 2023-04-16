جمعية "مراكز الأحياء" بمنطقة مكة المكرمة تُطلق مشروع "خادم ضيف الرحمن"

أطلقت جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة مشروع "خادم ضيف الرحمن"، بالتعاون مع "منصة إحسان"، المنصة الوطنية الرائدة في العمل الخيري والتنموي؛ بهدف إثراء التجربة الدينية لضيوف الرحمن، وتقديم خدمات ذات جودة عالية لهم تعظيمًا للبلد الحرام، بالتوافق مع مستهدفات البرامج التنفيذية ذات العلاقة برؤية السعودية 2030 للوصول إلى 30 مليون معتمر بحلول 2030.
ويُعدُّ مشروع "خادم ضيف الرحمن" مشروعًا تنمويًّا ثقافيًّا دينيًّا، يتواصل حتى شهر يوليو المقبل، ويشمل ثلاث مبادرات نوعية كبيرة، هي: السقاية والرفادة، ومركز ضيف الرحمن، وخدمة ضيوف الرحمن.
وقد انطلقت خلال شهر رمضان المبارك مبادرة "السقاية والرفادة"، وذلك عبر توزيع نحو 40 مليون عبوة مياه على ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار في مواقع عدة مجاورة للحرم المكي الشريف، إضافة إلى أماكن وجود المعتمرين في كل من "جدة والطائف"، فضلاً عن توزيع ما يقرب من 250 ألفًا من وجبتَيْ السحور والإفطار في العاصمة المقدسة.
وحرصت جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة من خلال مشروعها على توعية المستفيدين بضرورة الحفاظ على بيئة البلد الحرام، عبر وضع عبوات المياه في الأماكن المخصصة لها، والحفاظ على نعمة المياه، وعدم إهدارها.
يُذكر أن جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة تُعنى بتنمية الإنسان والمكان من خلال مراكز اجتماعية متخصصة؛ لتحسين جودة الحياة.. وتعتمد في تحقيق أهدافها على إنشاء مقار متكاملة في الأحياء، تكون بمنزلة مراكز اجتماعية ورياضية وثقافية عالية المستوى، كما تهدف إلى نشر الوعي السليم والأخلاق الفاضلة، وتنمية قيم التواصل، وتعظيم البلد الحرام بين أهالي الأحياء وفئات المجتمع وقاصدي البيت الحرام، والمساهمة في البناء الأسري، والحد من المشكلات الاجتماعية.