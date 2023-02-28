"البيئة": الدُّخن محصول أكثر ملاءمةً للتطوير مستقبلًا لتعزيز الأمن الغذائي بالمملكة

وذكر أن الدخن يُزرع في 5 مناطق هي: "المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان"، ورغم أهميته في مجال توفير الغذاء للإنسان والحيوان، إلا أن المساحات المزروعة منه وإنتاجيته تناقصت من 133 ألف طن في العام 1973م إلى أقل من 12 ألف طن في 2022م؛ لعدة أسباب؛ منها الزراعة التقليدية من حيث الأصناف وعدم استخدام أي مدخلات أو معدات، إضافة إلى اعتماد عدد من العادات الغذائية الأخرى لفئات الشباب والأطفال.